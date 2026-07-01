株式会社ポケモンは7月1日、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』のリリース3周年を記念した映像を、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開した。あわせて、7月13日（月）からはナエトル・ヒコザル・ポッチャマが新たに登場するほか、7月6日（月）からは「もうすぐ3周年キャンペーン」も実施される。

iOS/Androidにて配信中の『Pokémon Sleep』は、7月20日（月・祝）にグローバルでのリリース3周年を迎える。これを記念し、7月1日には記念映像「【公式】『Pokémon Sleep』もうすぐ3周年！ナエトル・ヒコザル・ポッチャマが登場！」がポケモン公式YouTubeチャンネルで公開された。7月13日（月）からは、ナエトル・ヒコザル・ポッチャマたちと新たに出会えるようになる。

さらに、3周年を記念した「もうすぐ3周年キャンペーン」の開催も決定した。期間は7月6日（月）4:00～13日（月）3:59で、期間中は毎日ボーナススリープポイント×150がプレゼントされる。あわせて、「2周年記念フェスティバル」に登場したキモリ・アチャモ・ミズゴロウが再びピックアップされ、通常より多く出会えるチャンスがあるという。キャンペーン中はそのほかにもさまざまなボーナスが用意される。

なお、『Pokémon Sleep』では睡眠リサーチを行うことで、睡眠スコアに応じてスリープポイントを獲得できる。獲得したスリープポイントはショップのスリープポイント交換所で各種アイテムと交換可能で、交換したアイテムはおてつだいポケモンの育成などに活用できる。

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