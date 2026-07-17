ユニットコムは7月17日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とWEB通販サイトで「怒涛のボーナスセール」「緊急放出！！中古大祭」「怒涛のスーパー中古の日」を開始した。

怒涛のボーナスセール

怒涛のボーナスセール

怒涛のボーナスセールは7月31日まで行われる施策で、セール対象BTOパソコンが最大115,000円引きで購入できるようになるというもの。そのほかPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品も幅広く用意しており、認定再生メモリを採用したゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」なども含まれている。

緊急放出！！中古大祭

緊急放出！！中古大祭は、人気のゲーミングPCから即戦力のビジネスPC、PCパーツ、周辺機器・スマートフォンまで幅広く対象製品に指定するというセール施策。掲載商品の取り扱い店舗は商品詳細ページに記載の店舗で、在庫のある場所で直接検討することもできる。

怒涛のスーパー中古の日

怒涛のスーパー中古の日

怒涛のスーパー中古の日は、は7月18日（土）～ 7月26日（日）の期間中行われるもので、通常5が付く日に開催されている中古の日を大幅に強化する施策。会員限定で対象中古商品の購入が最大20％OFFになるほか、ユニットコム買取対象製品の最終査定額が10％UPする。