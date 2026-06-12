FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは6月12日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！」の第2弾を開始した。6月19日15時まで。

FRONTIERがボーナスセール

コスパにこだわった18万円台のエントリー機から、究極レベルの性能重視機まで、はばひろい全18機種のPCをボーナス時期ならではの特価で販売する。

いちおしモデルとして、高いゲーミングで人気のRyzen 7 9800X3Dに、最新GPUのRadeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0611」(税込セール価格329,800円)を挙げる。これからの暑い季節にも安心の水冷CPUクーラーを採用していることもポイントだ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格329,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・水冷CPUクーラー (CPS DA240 V2 ARGB BK、ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格364,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)

モデル名「FRGHLMB650/WS0531」 セール価格296,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)

モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格205,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。