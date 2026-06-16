マウスコンピューターは6月16日、小学6年生とその保護者を対象とした体験型イベント「親子パソコン組み立て教室」を、長野県飯山市の飯山工場で開催すると発表した。開催日程は8月14日（金）・15日（土）の2日間。参加申し込みは6月30日まで受け付けている。

今回で14回目の開催となるこのイベントは、親子でパソコン部品の学習と組み立てを行い、ものづくりの楽しさやパソコンへの理解を深めることを目的とする。参加者はマウスコンピューターの製品ラインアップから希望の機種を選び、実際の製造ラインで組み立て作業を行う。普段は見ることのないパソコン内部の構造に触れながら、完成時の達成感を体験できる。

プログラムの内容は、工場見学・パソコン部品の学習・部品集め・パソコン組み立てなどで構成される。組み立てを担当するスタッフは日常的にマウスコンピューターのパソコン製造に携わっており、パソコン組み立てが初めての参加者でも安心して取り組める環境が整えられている。

工場内のパーツ保管エリアから部品を集める参加者の様子

飯山工場の製造ラインで組み立てを行う様子

スタッフのサポートのもとノートパソコンを組み立てる様子

募集対象は全国の小学6年生とその保護者で、デスクトップパソコンが30組、ノートパソコンが30組、合計60組。応募多数の場合は抽選となる。参加費は選択したパソコン代金（税込、送料なし）の3割引の金額。当選者には7月上旬、申し込み時に登録したメールアドレスへ案内が届く。

組み立て製品の参考例として、ノートパソコンは「mouse A4-A5U01SR-B」（通常販売価格119,900円）が参加価格83,930円で、組み立て目安時間は30分程度。デスクトップパソコンはゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A5G60（ホワイト）」（通常販売価格214,800円）が参加価格150,360円で、組み立て目安時間は60分程度となっている。いずれもマウスコンピューターのラインアップから希望モデルを選択できる。

8月14日（金）開催のデスクトップパソコン組み立て教室の参加者には、飯山市で同日開催される「千曲川河畔納涼花火大会」（20:00～20:50）の観覧席が用意される（希望者のみ）。同大会は日本で最も観客席に近いとされる場所から約2,000発の花火が打ち上げられることで知られる。飯山市内の宿泊先の紹介や、飯山駅・指定宿泊先からの送迎も予定されており、組み立て教室と合わせて飯山の夏を楽しめる機会となっている。

千曲川河畔納涼花火大会の様子

申し込みは2026年度「親子パソコン組み立て教室」特設サイトから受け付けており、締め切りは6月30日（火）23:59。

2026年度「親子パソコン組み立て教室」開催概要