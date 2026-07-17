『ゼンゼロ Ver.3.1』予告番組は今日20時30分から！ 『スターレイル』コラボの匂わせか？

HoYoverseは7月17日、提供中の都市ファンタジーARPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を実施し、次期バージョン『Ver.3.1「ロング・グッドバイ」』について発表する。配信はYouTubeなどで視聴可能で、7月17日 20:30（JST）から行われる。

ロスカリファへと舞台を移した初期バージョンが終了し、さらに物語の進行が行われるという次期バージョンお披露目配信。文面には『「天の算枢」に渦巻く嵐は未だ収まらず、物語は新たなページをめくろうとしている——「結使」の真相、初代虚狩りレミエールの過去、そしてある懐かしい人物との再会……』とあり、ゼンレスゾーンゼロのリリースからしばらく出番の見られなかったキャラクターが登場するのかもしれない。

加えて、公式X上ではなにやら『崩壊：スターレイル』との絡みがみられているようで、ゼンレスゾーンゼロのゲーム内にスターレイルの「パム」が現れている。この内容について触れられるだろうか。