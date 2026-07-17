実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の本編映像が本邦初公開となった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

公開に先駆け、7月20日、主演のキャサリン・ランガイアとドウェイン・ジョンソンが揃って来日することが明らかになっており、その日は、本作に込めた想いを日本のファンに直接伝えるべく、イベント登壇やメディア取材が予定されている。「キャサリンちゃんとドウェインさまに、どうしてもお会いしたい!!」「12年ぶりの来日!! ロック様大好きなんです」と期待の声があがる中、この度、これから始まるモアナとマウイの冒険に期待が高まる本編映像が本邦初公開となった。

ディズニーの名作アニメーションを<超>実写版ならではの圧巻スケールで描き出した本作。今回公開となったのは、主人公モアナと、彼女の冒険に大きくかかわることとなるマウイとの記念すべき"初対面"の一幕。アニメーション版でもお馴染みの名シーンだ。愛する家族と島を救うため、大海原へと繰り出していった"海に選ばれた"少女モアナ。彼女が探していたのが、半神半人の伝説の英雄マウイだ――。とある島に行き着いたモアナの元に、突然姿を現したマウイ。圧倒的肉体を誇るドウェイン・ジョンソンが生身で演じていることで、より逞しさとオーラを増した彼が逆光の中から姿を現した瞬間、その圧倒的な佇まいに目を奪われる。そんなマウイだが、モアナの舟を見つけ「舟だ！神がこの俺に舟を！」と声を張り上げたかと思えば、モアナに対し、人間はいらない（欲しいのは舟だけ）と言ってみたり、モアナが可愛がっているニワトリのヘイヘイを「ウマそうだ」と食べ物扱いしてみたり……と、やりたい放題。アニメーション版でも大人気染みのマウイのユーモアあふれる軽快な口調やキャラクター性が、ドウェインの強靭な肉体と豊かな表現力が相まって、より進化していることが存分に伝わる映像となっている。初対面から火花を散らすモアナとマウイが、この先どのようにして手を取り合い、過酷な冒険を乗り越えていくのか期待が高まる。