アーク、NZXT「H6 RGB+」採用の曲面ピラーレスミドルタワーPC受注開始

アークは7月16日、独自に展開するメイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」における新製品として、ケースにNZXT「H6 RGB+」を標準採用したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

フロントとサイドに一体型曲面強化ガラスパネルを採用したケース、NZXT「H6 RGB+」を用いたゲーミングPC製品。標準でARGB対応ケースファン7基（ボトム 3基、サイド 3基、リア 1基）を搭載しており、360mmサイズの水冷クーラーもNZXT専用ユーティリティ「CAM」から制御可能。構成はIntel、AMD、GeForce、Radeonから自由に用途や予算に応じて選択できる。

AG-IA24C2TZ89AGB7I-H6R

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock Z890 Steel Legend WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H6 RGB+ (2026) White（CC-H62FW-P1）

サイズ 292(W)mm x420(D)mm x448(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend White SL-1200GW

AG-AG8C2TX87ARD7X-H6R

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9850X3D（4.7GHz/Turbo 5.6GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock X870 Steel Legend WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス Radeon RX 9070 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H6 RGB+ (2026) White（CC-H62FW-P1）

サイズ 292(W)mm x420(D)mm x448(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend White SL-1200GW

AG-IA18C1TB86AGB6I-H6R

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 5 250K Plus（3.3GHz/Turbo 5.3GHz/18(6P+12E)コア/18スレッド/L2キャッシュ30MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）

CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock B860 Challenger WiFi White

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H6 RGB+ (2026) White（CC-H62FW-P1）

サイズ 292(W)mm x420(D)mm x448(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1000GW

AG-AG8C1TB85ARD6X-H6R