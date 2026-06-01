アークは6月1日、メイドイン秋葉原のBTOワークステーションPC「arkhive」における新製品として、ケースに「HAVN BF 360 Flow」を採用するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

  • アーク、180mmファン2期標準搭載ケース「HAVN BF 360 Flow」採用ゲーミングPC

    アーク、180mmファン2期標準搭載ケース「HAVN BF 360 Flow」採用ゲーミングPC

大口径180mmファンを2つ標準搭載し、強力なエアフローを実現するデスクトップPC製品。ビジュアル面でも特徴的なフロントフェイスや、質感の高いシャーシ設計が特徴。エレガントな雰囲気のパソコンに仕上げたとしており、内部構成は用途や予算に応じて選択できる。

AG-AG16F2TX87AGB9F-HBF

  • AG-AG16F2TX87AGB9F-HBF

    AG-AG16F2TX87AGB9F-HBF

  • OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）
  • CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）
  • CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060089-WW）
  • マザーボード ASRock X870 Challenger WiFi
  • メモリー 128GB（64GBx2）Crucial Pro DDR5-5600
  • グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード
  • SSD 2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
  • ハードディスク 非搭載（オプション）
  • 光学ドライブ 非搭載
  • ケース HAVN BF 360 Flow Black（HVN-CA-BF360-04）
  • サイズ 254(W)mm x515(D)mm x522.6(H)mm
  • 電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G