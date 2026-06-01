アークは6月1日、メイドイン秋葉原のBTOワークステーションPC「arkhive」における新製品として、ケースに「HAVN BF 360 Flow」を採用するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

アーク、180mmファン2期標準搭載ケース「HAVN BF 360 Flow」採用ゲーミングPC

大口径180mmファンを2つ標準搭載し、強力なエアフローを実現するデスクトップPC製品。ビジュアル面でも特徴的なフロントフェイスや、質感の高いシャーシ設計が特徴。エレガントな雰囲気のパソコンに仕上げたとしており、内部構成は用途や予算に応じて選択できる。

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