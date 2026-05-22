アーク、Antec新型ケース 「Constellation C2M」採用のゲーミングPC受注開始

アークは5月22日、独自に展開するメイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、Antec新型ケース 「Constellation C2M」を採用するミニタワー型ゲーミングPCの受注を開始した。

フロントとサイドにピラーレス型強化ガラスパネルを採用し、内部コンポーネントを魅力的に演出できるというゲーミングPC製品。内蔵するファン3つとアークが標準搭載するAntec製水冷CPUクーラー「Skeleton 360 ARGB」でイルミネーションを協調させることが可能。IntelやAMD、GeForceやRadeonから用途や予算に応じて好みの構成を購入可能だ。

AG-AG8C2TB85MGB7I-AC2

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASRock B850M Pro RS WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード

SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Antec Constellation C2M

サイズ 222(W)mm x440(D)mm x440(H)mm

電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 V2 ATX3.1

AG-IA24C2TZ89MGB7I-AC2