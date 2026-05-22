アークは5月22日、独自に展開するメイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、Antec新型ケース 「Constellation C2M」を採用するミニタワー型ゲーミングPCの受注を開始した。

  • アーク、Antec新型ケース 「Constellation C2M」採用のゲーミングPC受注開始

    アーク、Antec新型ケース 「Constellation C2M」採用のゲーミングPC受注開始

フロントとサイドにピラーレス型強化ガラスパネルを採用し、内部コンポーネントを魅力的に演出できるというゲーミングPC製品。内蔵するファン3つとアークが標準搭載するAntec製水冷CPUクーラー「Skeleton 360 ARGB」でイルミネーションを協調させることが可能。IntelやAMD、GeForceやRadeonから用途や予算に応じて好みの構成を購入可能だ。

AG-AG8C2TB85MGB7I-AC2

  • AG-AG8C2TB85MGB7I-AC2

    AG-AG8C2TB85MGB7I-AC2

  • OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
  • CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
  • CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
  • マザーボード ASRock B850M Pro RS WiFi
  • メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5
  • グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード
  • SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
  • ハードディスク 非搭載（オプション）
  • 光学ドライブ 非搭載
  • ケース Antec Constellation C2M
  • サイズ 222(W)mm x440(D)mm x440(H)mm
  • 電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 V2 ATX3.1

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  • AG-IA24C2TZ89MGB7I-AC2

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  • OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
  • CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）
  • CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
  • マザーボード ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM
  • メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5
  • グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード
  • SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
  • ハードディスク 非搭載（オプション）
  • 光学ドライブ 非搭載
  • ケース Antec Constellation C2M
  • サイズ 222(W)mm x440(D)mm x440(H)mm
  • 電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 V2 ATX3.1