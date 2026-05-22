アーク、Antec新型ケース 「Constellation C2M」採用のゲーミングPC受注開始

アークは5月22日、独自に展開するメイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、Antec新型ケース 「Constellation C2M」を採用するミニタワー型ゲーミングPCの受注を開始した。
フロントとサイドにピラーレス型強化ガラスパネルを採用し、内部コンポーネントを魅力的に演出できるというゲーミングPC製品。内蔵するファン3つとアークが標準搭載するAntec製水冷CPUクーラー「Skeleton 360 ARGB」でイルミネーションを協調させることが可能。IntelやAMD、GeForceやRadeonから用途や予算に応じて好みの構成を購入可能だ。
AG-AG8C2TB85MGB7I-AC2
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
- CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASRock B850M Pro RS WiFi
- メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード
- SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Antec Constellation C2M
- サイズ 222(W)mm x440(D)mm x440(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 V2 ATX3.1
AG-IA24C2TZ89MGB7I-AC2
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）
- CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM
- メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード
- SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Antec Constellation C2M
- サイズ 222(W)mm x440(D)mm x440(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 V2 ATX3.1