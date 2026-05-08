ユニットコムは4月28日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における新製品として、現行最上位モデル「NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition」を搭載したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

LEVEL∞、NVIDIA GeForce RTX 5090搭載ゲーミングPC一挙発売 - ミドルタワーモデルも

NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したゲーミングPC現行最上位モデル。NVIDIAが独自に設計したGeForce RTX 5090 Founders Editionが採用されたことで占有スペースを最小限に抑えており、コンパクトモデルも選択可能。静音性、冷却効率、安定性に加えてデザイン性をも高次元で両立し、高解像度のゲームプレイ、動画編集、ストリーミングや重負荷作業にも対応できるとしている。

LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]

LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：788,800円

LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition

LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：808,800円

LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]

LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：883,800円

LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build]

LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build]