アーク、やわらかいモカブロンズカラーのゲーミングPC

アークは5月18日、やわらかいモカブロンズカラーで特徴的なフロントパネルを採用するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

PCケース「INWIN DLITE Mocha Bronze」を採用したことで、エレガントな雰囲気を演出してスタイリッシュなPCに仕上げたというゲーミングPC。フロントパネルに細かいパンチング加工や波上の凹凸加工を施してエアフローの最適化を行い、左側面にはヘアライン仕上げの3mm厚アルミニウムプレートをあしらっている。

構成には超上位モデルからクリエイティブ向けにも便利なミドルレンジモデルを用意。またNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを採用すると、メモリが通常64GBのところ128GBに無料でアップグレード可能な期間限定キャンペーンの対象モデルにも選ばれている。

AC-AG16D2TX87AGB9F-IDL

OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）

CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060089-WW）

マザーボード ASRock X870 Taichi Creator

メモリー 64GB（32GBx2）Crucial Pro DDR5-5600 【先着100台限定 5月25日まで】128GB（64GBx2）Crucial Pro DDR5-5600

グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード

SSD 1 2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

SSD 2 【先着100台限定 5月25日まで】2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース INWIN DLITE Mocha Bronze（IW-CS-DLITEBRO-4XM120）

サイズ 245(W)mm x441(D)mm x528(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G

AC-IA24D2TZ89AGB9F-IDL

OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 9 285K（3.2GHz/Turbo 5.7GHz/24(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060089-WW）

マザーボード ASRock Z890 Nova WiFi

メモリー 64GB（32GBx2）Crucial Pro DDR5-5600 【先着100台限定 5月25日まで】128GB（64GBx2）Crucial Pro DDR5-5600

グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード

SSD 1 2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

SSD 2 【先着100台限定 5月25日まで】2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース INWIN DLITE Mocha Bronze（IW-CS-DLITEBRO-4XM120）

サイズ 245(W)mm x441(D)mm x528(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G

AC-IA20D2TZ89ARB4-IDL

OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W） C - PUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060089-WW）

マザーボード ASRock Z890 Pro RS WiFi

メモリー 64GB（32GBx2）Crucial Pro DDR5-5600

グラフィックス NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 24GB グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース INWIN DLITE Mocha Bronze（IW-CS-DLITEBRO-4XM120）

サイズ 245(W)mm x441(D)mm x528(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - Cooler Master Elite Gold 1000（MPX-A005-AFAG-BJP）

AC-AG12D2TX87ARA7P-IDL