LEVEL∞、『リネージュ2』推奨ゲーミングPCの仕様をアップデートして新発売

ユニットコムは7月31日、独自に展開する「LEVEL∞」で販売中の『リネージュ2』推奨ゲーミングPCの仕様をアップデートして発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG『リネージュ2』を快適にプレイできる推奨ゲーミングPC。マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さに加え、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに参加して行う大規模な攻城戦やレイド討伐も楽しめる。

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Windows 11 Home / AMD Ryzen 5 9600X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

LEVEL-14FHX31-UX7-URSX-L2

Windows 11 Home / インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H / CPU統合チップセット / LPDDR5X-7467 32GB(オンボード) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル Arc B390 GPU / 14型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)