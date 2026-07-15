Amazonは7月15日、家電・デジタル機器を購入する顧客向けに、新しい延長保証サービス「Amazon製品保証」の提供を開始した。商品購入時の保証加入から、保証内容の確認、故障時の申請までをAmazon.co.jp上で完結でき、自然故障に対応する5年間のプランと、自然故障に加えて物損にも対応する3年間のプランの2種類から選択できる。

同サービスは、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、ノートパソコン、ロボット掃除機など、家電・デジタル機器を購入する際に、商品詳細ページや購入画面上で保証プランを選択するだけで加入できる。別途申込書を記入したり紙の書類を保管したりする必要はなく、支払い方法は一括払いに加えて年払いのオプションも用意される。なお、対象商品は今後順次拡大していく予定だ。

保証プランは、自然故障に対応する5年間の「自然故障プラン」と、自然故障に加えて落下や水濡れなどの物損にも対応する3年間の「自然故障＋物損プラン」の2種類。料金はプランと支払い方法によって決まり、カテゴリーや商品価格による違いはなく、自然故障プランの保証料率は購入金額の5％～、自然故障＋物損プランは10％～となっている。

商品が破損・故障した際は、Amazon.co.jpの注文履歴から「保証サービスを利用」を選択することで、24時間365日いつでもWeb上から申請を始められるほか、電話サポートも365日利用できる。修理に必要な診断料や配送費、訪問費、設置費なども保証に含まれるため、保証範囲内であれば追加費用なしで対応を受けられる。経年による保証額の減額もないため、購入から時間が経過した後でも利用しやすいという。

対象商品や保証プランの詳細は、Amazon.co.jp上の「Amazon製品保証」ページおよび対象商品の商品詳細ページで確認できる。なお、同サービスは保険商品ではなく、Amazonとアシュリオン・ジャパン株式会社の共同提供による。対象商品がマーケットプレイス出品者の出品商品である場合は、当該出品者も共同提供者に含まれる。