LiberNovoは8月1日、電動ワークチェアの新モデル「LiberNovo Omni Gen（リベルノヴォ オムニ ゲン）」を正式発表した。あわせて、最大31％オフの特別価格などを用意した「発売記念キャンペーン」を、2026年9月8日10:59まで実施する。

「LiberNovo Omni Gen」キービジュアル

新モデルは、同社初のプロダクト「LiberNovo Omni」をベースにアップデートを施したもので、Omniシリーズの新たなスタンダードモデルと位置づけられる。2026年5月に渋谷で開かれた新製品体験会や、7月開催の「オルガテック東京2026」で実機が先行公開されていた。

基本構造は、柔軟性と安定性を両立するフレックスフィットバックレスト、全身の動きに追従するダイナミックサポート、スイッチひとつで調整できる電動ランバーサポートを従来モデルから踏襲。リクライニング角度は4段階から5段階へと増やし、ヘッドレストやアームレストの可動域も拡張した。

このほか、ヘッドレストと座面のクッションを厚くして体圧分散性を高めたほか、48cmモデルでは座面底板の前端を延長し、太もも裏から膝裏にかけてのホールド感を強化した。パーツのがたつきや異音を抑え、調節時のクリック感もより上質にしたという。カラーはグラファイトブラックとアッシュホワイトの2色展開。

発売記念キャンペーンでは、本体のみの「ベーシックセット」を通常価格189,500円のところ26％オフとなる特別価格140,829円で提供する。フットレストが付く「スタンダードセット」は通常価格207,300円のところ30％オフの146,129円、本体+フットレストに予備バッテリーを加えた「プレミアムセット」は218,900円のところ31％オフの150,229円となる。

ベーシックセット

スタンダードセット

プレミアムセット

期間中にLiberNovo Omni Genを購入した人には、発売記念ギフトセットが進呈されるほか、新規会員登録者には「LiberNovo Omni Gen」を除く「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」の3製品を5％オフで購入できるクーポンを配布する。

対象期間はいずれも8月1日11:00から9月8日10:59まで。さらに、8月1日11:00から8月31日23:59までは、LiberNovo製品の購入時に付与するポイントを通常の2倍とするポイントアップキャンペーンも実施する。

LiberNovo Omni Gen 購入者向け発売記念ギフトセット

LiberNovoは、DJIやNarwalなどで製品開発に携わったエンジニアが2023年に設立したブランド。初の製品「LiberNovo Omni」は2025年6月に米国で公開され、先行予約総額は約13億円を記録。2025年秋に日本市場へ参入し、発売から約2カ月で売上4.6億円を達成したという。