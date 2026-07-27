LiberNovoは、蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTOREの対象3店舗で、同社のワークチェアを体験し、感想をSNSへ投稿した人を対象に、ワークチェア「LiberNovo Omni Pro」などが当たるSNSキャンペーンを7月24日から開始している。期間は2026年7月31日まで。

キャンペーン告知ビジュアル

キャンペーンの参加方法は、対象店舗の体験コーナーでLiberNovoのワークチェアを体験・撮影し、その写真にハッシュタグ「＃LiberNovo座ってみた」を付けてX（旧：Twitter）またはInstagramに投稿したうえで、参加登録フォームから申し込むという流れになっている。

対象店舗は、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI（東京都千代田区）、梅田 蔦屋書店（大阪市北区）、六本松 蔦屋書店（福岡市中央区）の3店舗。

賞品は、A賞（1名）がLiberNovo Omni Pro本体、B賞（5名）がLiberNovoナップブランケットで、参加賞としてオリジナルトート、キャップ、3D Airアイマスクのギフトセットが用意される。当選者は8月5日18時にSNSへの投稿で発表される予定で、フォームの記入期限は8月20日、賞品は8月21日から順次発送。なお、賞品の発送は日本国内に限られ、参加賞はなくなり次第終了となる。

A賞：ワークチェア「LiberNovo Omni Pro」（1名）

B賞：「LiberNovoナップブランケット」（5名）

参加賞：「LiberNovoギフトセット」 (オリジナルトート・キャップ・3D Airアイマスク)

LiberNovoは、世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより2023年に設立されたブランド。ワークチェア「LiberNovo Omni」は2025年6月に米国で初公開され、先行予約総額は約13億円を記録した。2025年秋には日本市場にも投入され、発売から約2か月で売上4.6億円を達成したとしている。