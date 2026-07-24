パナソニックは7月23日、メンズシェーバー「ラムダッシュ パームイン」初の6枚刃モデル「ES-P690U」「ES-P680U」「ES-P650U」を発表した。

6枚刃システムと毎分約14,000ストロークのリニアモーターを搭載し、上位2機種にはアルミニウム削り出しの金属製ボディを採用する。9月上旬に発売し、価格はオープン。直販価格は54,450円～84,150円。

同社は今回、シェーバーに加え、ボディトリマーやヘアーカッターなどのメンズ美容製品を「ラムダッシュ」シリーズとして展開する方針を示した。ライフスタイルに応じたセルフケアの選択肢を広げ、メンズ美容領域での事業を強化するという。

6枚刃モデルは「ラムダッシュ パームインPRO 6枚刃」として展開。4枚の極薄深剃り刃と2枚のアゴ下トリマー刃で構成する6枚刃システムを採用し、長いくせヒゲを取り込みやすくした。同社試験では、長いくせヒゲのカット率が5枚刃モデル「ES-P550U」の約2倍になったとしている。

同社は外刃の肌接触面積を5枚刃モデルより広げることで、一定荷重下で肌へかかる圧力が約10％低減すると算出した。ヒゲの濃さを約233回／秒で検知してパワーを制御する「ラムダッシュAI＋」と、毎分約14,000ストロークで駆動するリニアモーターも搭載。肌への負担を抑えながら、しっかり深剃りできるとする。

「ES-P690U」と「ES-P680U」は、アルミニウムの塊から1台ずつ削り出した金属製ボディを採用する「METAL EDITION」で、カラーはメタルシルバーのみ。直販価格は「ES-P690U」が84,150円、「ES-P680U」が75,240円。

一方の「ES-P650U」は、海水由来のミネラル成分から生まれた素材「NAGORI」を採用した石目調デザインで、カラーはマーブルホワイトとマーブルブラックの2色を用意する。直販価格は54,450円。

3機種とも、本体を置くだけで充電できるワイヤレス充電台、マグネット式充電ケーブル、キャリングケースが付属する。マグネット式充電ケーブルでの充電時間は約2時間、ワイヤレス充電台では約4時間。フル充電後は、1日1回約3分間使用した場合で約14日間使える。

最上位の「ES-P690U」には、本体の洗浄、加熱乾燥、充電を自動で行う全自動洗浄充電器「パームインポッド」を同梱する。「ES-P680U」と「ES-P650U」も、別売のパームインポッド「ES-2P01」（直販価格11,880円）に対応する。

本体サイズは3機種とも幅7.2×奥行き4.9×高さ5.9cm。重さは「ES-P690U」と「ES-P680U」が約180g、「ES-P650U」が約170g。防水設計はIPX7に準拠し、お風呂剃りや本体の丸洗いにも対応する。

ラムダッシュ パームイン（ES-P690U、ES-P650U）商品紹介ビデオ

同時に、5枚刃モデルの「ES-P550U」と「ES-P530U」、別売の全自動洗浄充電器「パームインポッド（ES-2P01）」も9月上旬に発売する。5枚刃モデルはいずれも、5枚刃システムと毎分約14,000ストロークのリニアモーターを搭載する。

「ES-P550U」は「NAGORI」を採用した石目調のボディで、カラーはマーブルホワイトとマーブルブラックの2色。直販価格は「ES-P550U」が41,580円、「ES-P530U」が33,660円。5枚刃モデルの本体サイズは幅7.2×奥行き4.5×高さ5.7cm。重さは「ES-P550U」が約145g、「ES-P530U」が約135g。

また、対象製品を正規取扱店で購入し、CLUB Panasonicに会員登録のうえWebで応募すると、購入製品や組み合わせに応じて現金または電子ギフトを最大16,000円分受け取れる「ラムダッシュ パームインPRO 6枚刃 デビューキャンペーン」を実施する。

購入期間は7月23日から9月30日まで、応募期間は8月21日から10月15日16時59分まで。最大16,000円分となるのは、「ES-P690U-S」と替刃「ES-9S62」を同時購入した場合。