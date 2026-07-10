ニトリは7月10日、季節や生活シーンに合わせて毎月テーマを設定し、対象商品を期間限定価格で提供する新企画「毎日の暮らし応援。今月のお買い得品」を開始した。第1弾のテーマは「盛夏対策」で、寝具や空調家電、おでかけグッズ、水回り用品などを対象に、7月30日まで10％OFFで提供する。全国のニトリ店舗、デコホームおよびニトリネットで展開する。

近年の物価上昇により、日常生活における支出の見直しや、必要なものを適切な価格で購入したいというニーズが高まっている。また、猛暑の長期化などにより、季節ごとの暮らしの課題に対応する商品への関心も増えているという。こうした背景を踏まえ、ニトリは暮らしの困りごとに応える商品をテーマごとに提案し、手に取りやすい価格で提供する新企画を開始した。

第1弾となる7月は、猛暑を乗り切る「盛夏対策」がテーマ。「夜中の寝苦しさ」「部屋の温度ムラ」「外出先での水分補給」「水まわりの不快感」といった夏特有の困りごとを解決するアイテムを中心に選定し、寝具や空調家電、おでかけグッズ、水回り用品などを期間限定で10％OFFにて提供する。

対象商品のうち、空調家電では、「15cm 3D-DCサーキュレーター（リモコン付き）SK02NR」を用意した。上下左右の3D立体首振り機能で冷気を部屋全体へ循環させ、エアコンの効率的な運転をサポートする。省エネ設計のDCモーターを採用し、電気代の節約にも配慮した。価格は10％引きの5,391円で、カラーはホワイト、ダークグレー、モカの3色。

15cm 3D-DCサーキュレーター（リモコン付き）SK02NR（モカ色)

「敷きパッド Nクール 極冷（シングル）S2603」は、接触冷感素材「Nクール」シリーズの中でも冷感性能を強化したモデル。特許素材のマイクロカプセル入り持続冷感シートを採用し、吸熱・放熱を繰り返すことで冷たさが長く続くという。価格は当社販売価格より10％引きの3,591円で、カラーはブルー、グレー、ローズを用意する。

おでかけ用品としては、真空断熱ステンレスボトル「ステンレスボトル スクリュー AW-530」を提供する。スクリューキャップ仕様で構造がシンプルなため手入れがしやすいという。価格は10％引きの899円で、カラーはホワイト、モカ、ブラックの3色を用意する。

水回り用品では、吸水・速乾性を備えた「快適サラサラ バスマット2 29×39」を対象とした。サラッとした踏み心地が続くといい、コンパクトサイズで取り回しやすい。価格は10％引きの1,341円で、カラーはアイボリー、ライトグレーの2色。

ニトリは今後も、8月以降毎月テーマを変えながら本企画を継続的に実施する方針。季節や生活シーンに応じた商品提案と価格メリットを組み合わせることで、来店や利用のきっかけとなる買い物体験の提供を進めるとしている。