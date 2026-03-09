ニトリは3月9日、電子レンジのマイクロ波をプレート自体の熱に変換して焼き調理ができる食洗機対応「レンジグリルシリーズ」を3月上旬より販売開始したと発表した。価格は2,490円～4,990円で、丸型・角型・ポット型など全8種類をラインナップする。

「レンジグリルシリーズ」では、電子レンジのマイクロ波を熱に変えてプレート自体が発熱する仕組みを採用。直火のような焼き調理をレンジだけで完結できるため、コンロ周りの油跳ね掃除の手間を減らせる。ハンバーグは600Wで約5分、焼き魚は約4分、ホットサンドは約3分を目安に調理できる。

同シリーズの上位モデル「レンジで両面焼き目がつくレンジグリル」（4,990円）は、グリルチキンなどをひっくり返す手間なしに両面に焼き目がつけられる。焼き調理に加え、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しにも対応し、幅広いメニューに活用できる。

全8製品はいずれも食洗機対応。なお、電子レンジ専用のため直火・グリル・IH・オーブン・トースターでの使用は不可。各製品の概要は以下のとおり。

レンジで焼き目がつくレンジグリル（丸型）（2,990円）

本体サイズ：約幅26×奥行22×高さ9.6cm

カラー：ベージュ



レンジで作れるハーフホットサンドメーカー（2,490円）

レンジで作れるハーフホットサンドメーカー

本体サイズ：約幅16×奥行9×高さ5cm

カラー：ベージュ



レンジで焼き目がつくレンジグリル（角型）（2,990円）

本体サイズ：約幅24×奥行21.5×高さ9.5cm

カラー：ベージュ



レンジで焼き・蒸し調理ができるレンジグリル（深型）（3,490円）

本体サイズ：約幅26×奥行22×高さ9.6cm

カラー：ベージュ



レンジで作れるホットサンドメーカー（3,490円）

レンジで作れるホットサンドメーカー

本体サイズ：約幅18.5×奥行15×高さ5.5cm

カラー：ベージュ



レンジで焼き目がつくレンジグリル（目玉焼き・角型セット）（3,490円）

本体サイズ：約幅26×奥行13×高さ9.5cm

カラー：ベージュ



レンジで煮込めるレンジグリルポット（3,990円）

レンジで煮込めるレンジグリルポット

本体サイズ：約幅22×奥行15.5×高さ15cm

カラー：ベージュ



レンジで両面焼き目がつくレンジグリル（4,990円）

レンジで両面焼き目がつくレンジグリル

本体サイズ：約幅26.8×奥行22.4×高さ10.1cm

カラー：ベージュ

