インターネットイニシアティブ（IIJ）は7月15日、MVNOサービス「IIJmio」でモトローラ・モビリティの折りたたみスマートフォンの新製品「motorola razr fold」を取り扱うと発表した。専用スタイラスペン「moto pen ultra」とのセット販売で、価格は299,800円。MNP転入でmotorola razr foldを購入した場合、通常価格から10万円引きの199,800円で販売する期間限定のキャンペーンも実施する。発売は8月4日。

MVNOサービス「IIJmio」でモトローラの折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」を取り扱う。MNPでの購入だと10万円引きで購入できるキャンペーンも実施する

IIJmioでは、motorola razr fold本体に加え、専用スタイラスペン「moto pen ultra」（12,000円相当）が付属するIIJmio特別セットで提供する。販売価格は、一括払いで299,800円と、モトローラ直販でのmotorola razr fold本体価格と同じに据え置き、実質的にmoto pen ultraは無料で付いてくる。

IIJmioでは、オプションの専用スタイラスペン「moto pen ultra」とのセット販売のみ実施。実質的にmoto pen ultraは無料で付いてくる

期間限定で、motorola razr fold発売記念キャンペーンを実施する。IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で、かつmotorola razr fold（IIJmio特別セット）を同時に購入した場合、通常価格の10万円引きの199,800円で提供する。購入は、1契約者あたり1台まで。キャンペーン期間は2026年8月4日(火)10:00～2026年11月4日(水)21:59まで。

さらに、IIJmioの公式Xアカウント「@iijmio」をフォローし、指定の投稿をリポストした人の中から、抽選で1名にmotorola razr foldをプレゼントする（moto pen ultraは付属しない）。応募は8月3日13時30分まで。