サムスン電子は7月8日、新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」をイギリス・ロンドンで7月22日22時（日本時間）より開催すると発表した。「折りたたみスマートフォンのカテゴリーを切り拓いてきたSamsungが、新たに加わるSamsung Galaxyの最新モデルを発表します」としており、サムスン電子が得意とする折りたたみスマホの最新モデルがお披露目されるとみられる。当日の模様は、サムスン電子のWebサイトや公式YouTubeでライブ配信する。

サムスン電子は「インテリジェントな機能と革新的なフォームファクターを兼ね備えた次世代のSamsung Galaxy新製品は、より一人ひとりに寄り添い、ユーザー個人に合った体験を提供します。そして、AI時代の新たなスタンダードを築いていきます」とも記しており、これまでのGalaxy Z FoldシリーズやGalaxy Z Flipシリーズとはパネルサイズやアスペクト比が異なる製品が登場する可能性もある。

れまでのGalaxy Z FoldシリーズやGalaxy Z Flipシリーズとはパネルサイズやアスペクト比が異なる製品が登場する可能性も!?

新製品発表に合わせてキャンペーン「あなただけの特別オファー新製品購入キャンペーン」を開始した。対象期間中に専用フォームから事前登録をし、対象の新製品を購入した人に、Samsungオンラインショップ30%OFFクーポンをプレゼントする。割引の上限は4,500円で、一部の対象製品でのみ使用可能。

事前登録期間は2026年7月8日(水) 08:00 ～ 新製品予約開始直前、購入期間はGalaxy Unpacked後の国内予約開始日時 ～ 2026年9月6日(日) 23:59、クーポンの有効期間は発売日 ～ 2026年10月6日(火)23:59。