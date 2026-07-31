HoYoverseは、提供中のオープンワールドRPG『原神』における予告配信を7月31日21時から実施し、次期『Ver.7.0「神に愛されぬ雪国」』についてのお披露目を実施する。配信は原神公式YouTubeチャンネルと公式Xで視聴可能だ。

ナド・クライ編としてこれまで進行してきたLunaシリーズをVer.6.xシリーズとみなしていたようで、ナンバリングをVer.7.0へと回帰させる次期『Ver.7.0「神に愛されぬ雪国」』についての予告配信が実施されるという内容。サービスイン当初からその存在感を表してきた国「スネージナヤ」に来訪するメジャーアップデートとなり、7つあるテイワットの国としては最後の目的地になる。キービジュアルには執行官が多数お目見えし、公式SNSではすでにアリョーシャとオデットの実装が予告されている。

ちなみに原神はVer.7.0からより優れたグラフィック表現を用いたコンテンツを提供するとしているが、各種デバイスにおける必要スペックの大部分を変更せずサービスを行うという。ただし一部のAndroidデバイスには最新ゲームエンジンへの互換性がないGPUを統合しているものが存在しているため、ゲームの動作に問題が発生する場合があるとして注意を呼び掛けている。日本で販売されているものでも一部廉価モデルに搭載例がみられている。

Ver.7.0実装以降、正常な動作が行えないかもしれないデバイス

Mali-G52 MP2、Mali-G57 MPシリーズのGPU（UNISOC T606、T612、T616、T618、T619、T610など）

Imagination (IMG) BXM シリーズアーキテクチャのGPU（MediaTek Dimensity 7020、Dimensity 7025、Dimensity 7025 Ultra、Dimensity 7030、Dimensity 930など）

既に問題が報告されており、正常な動作が行えない場合があるデバイス