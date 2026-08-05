NothingのサブブランドであるCMFは8月4日、ブランド初のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「CMF Clip Pro」を発表した。耳への負担が少なく、装着が安定しやすいイヤーカフ・スタイルを採用、見た目のアクセサリー性もあり、長時間の使用に適している。

カラーはダークグレー、ライトグレー、コーラルの3色で、日本、米国、英国で8月15日に発売する。Nothingの公式オンラインストアnothing.techでの価格は99USドル/79ポンドとなっている。

Clip Proは、耳の3カ所で支える3ポイントクリップ・デザインを採用した。装着時の圧力を分散させ、長時間の使用でも快適で安定した装着感を保つという。C字型ブリッジの芯材には弾性のあるチタンワイヤーが使用されており、さまざまな耳の形状に合わせて柔軟に変形する。

イヤホンは片側5.9gで、耳に触れる部分には肌への刺激に配慮した素材を用いた。運動中や手袋を着けた状態でも操作しやすデザインの物理ボタンを備える。

音響部分には、10.8mmのデュアルマグネット・ダイナミックドライバーを搭載する。「Ultra Bass Technology」により、低域を補強しながら高域の歪みを抑え、オープンイヤー型で生じやすい低音の減衰を補うという。Hi-Res Audio認証を取得しており、BluetoothコーデックはLDAC、AAC、SBCに対応する。

通話機能では、VPUを活用する「Clear Voice Technology」と4基のHDマイクを組み合わせた。話者の声を周囲の騒音からリアルタイムで分離し、街中やカフェ、風のある屋外などでも明瞭な通話を可能にするという。また、プライバシーを重視するユーザー向けに、中高音域を制御するサウンドシール・システムで音漏れを低減する機能を用意した。同機能はNothing Xアプリから、通話時のみ、または通話と音楽再生の両方に適用するよう設定できる。

充電ケースは、回転式の物理ダイヤル「Smart Dial」を搭載する。スマートフォンを取り出すことなく、音量調整、再生操作、着信への応答、デバイスのペアリングなどを行える。

バッテリー駆動時間は、イヤホン単体で最大10時間、充電ケース併用で最大32.5時間。10分の充電で最大4時間再生できる急速充電にも対応する。通信規格はBluetooth 5.4で、2台の機器に同時接続できるデュアルデバイス接続、Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair、ゲーム向けの低遅延モードを備える。イヤホン本体はIP54等級の防塵・防水性能を備えている。