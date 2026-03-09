NTTドコモは3月9日、ワイヤレスイヤホン「MEES M4 Pro」を全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ、およびECサイトで発売した。ドコモオンラインショップでの価格は14,080円。

ワイヤレスイヤホン「MEES M4 Pro」

前モデル「MEES M2 Pro」の後継にあたるワイヤレスイヤホン。ノイズキャンセリング・外音取り込み機能を引き継ぎつつ、新たに「ダイナミック同軸デュアルドライバー」を搭載した。

低音域と高音域それぞれに専用ドライバーを割り当てることで、音域ごとにクリアなサウンドを実現。また、専用アプリからイコライザー調整や音質・機能のカスタマイズが新たに行えるようになった。

専用アプリ内のメニューを大きな文字で表示する「かんたんメニュー」モードへの切り替えに対応。音量を最大80dBに制限する機能（ON/OFF可）を備え、子どもや聴力に不安がある方でも安心して使用できる。

外音取り込み使用時に人の声の周波数帯以外を低減する「トークアシスト」機能により、イヤホンを装着したままでも対面の会話が聞き取りやすくなっている。また、ケースはイヤホンを取り出しやすい形状で、本体には指で触れてわかるタッチセンサーマークを採用するなど、操作性の細部まで配慮されている。

トークアシスト機能のイメージ

主な仕様は、Bluetoothのバージョンが5.4、防水性能はIPX5、コーデックがSBC/AAC対応、使用時間は50％音量で8～10時間。ドコモショップ全店・ドコモオンラインショップのほか、dショッピングダイレクト、ひかりTVショッピングAmazon店・楽天市場店・Yahoo!店でも取り扱う。