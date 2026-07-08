Makuakeが、クラウドファンディング中の製品を実際に試せる体験型ポップアップを銀座の中心部に期間限定で開設した。「購入したものが届くまで実物を手にできない」というクラウドファンディングの不安を解消し、購入を促進する狙い。

会場はソフトバンク銀座（東京都中央区）2階で、期間は7月9日（木）～17日（金）。入場は無料で、予約は不要。

人気のペットロボットの新顔や“入眠”イヤホンなどを展示

体験型ポップアップで展示しているのは、現在クラウドファンディングを実施中の製品と、すでにクラウドファンディングを終えて一般販売を開始した製品。

今回のポップアップで体験できるおもな製品

クラウドファンディング実施中の製品は、手のひらサイズのペットロボット「Fuzozo」が目を引いた。生成AIを利用した会話が楽しめる小型ペットロボットで、大手声優事務所の青二プロダクションの声優陣による音声を収録している。カメラは搭載しておらず、プライバシー重視の設計とした。本体カラーは5色で、色によって性格が異なる。本体に4G（LTE）対応の通信ユニットを内蔵しており、Wi-Fiのない屋外でも利用できる。通信料金は不要。

finalの「ZE500 NYUMIN」は、就寝前に好きな音楽を流してリラックスして入眠するための完全ワイヤレスイヤホン。一般的な完全ワイヤレスイヤホンよりもイヤホン本体を大幅に小型化し、横になって枕が耳に当たってもイヤホン本体が不快に感じないようにした。音量をより小さく絞れる機能も備えた。

「ストラモ」（Strummo）は、演奏のハードルを極限まで下げたとうたうギター型の電子楽器。コードに相当する数字のボタンを押しながらタッチセンサーをなでるだけで、高度な技術がなくても演奏できる。

コードに相当する数字のボタンを押しながら右手を動かすだけで演奏できる

コードを数字に変換するWebサイトなども存在する

“クラファン後”の一般販売を支援する仕組みも用意した

クラウドファンディングの課題は、購入前に実物を試せないだけではない。クラウドファンディングが成功しても、いざオフラインでの一般販売を実施しようと思っても経験が乏しく販売計画が立てられない、日本特有の商習慣や価格設定でつまずく、商品のプロモーションができない、在庫リスクを抱える、といった理由で失敗するケースがあるという。

そこで、さまざまな商品の流通や販売を手がけるディストリビューターのソフトバンクC&SとMakuakeが提携し、“クラファン後”の一般販売を支援する仕組みを整えた。ソフトバンクC&Sは、クラウドファンディング実施前から実行者やMakuakeと連携し、一般販売の計画や販売チャネル選定、量産時のコスト＆在庫見通しなどを支援するという。