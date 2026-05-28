ANAとポケモンは5月28日、『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を祝う特別企画として、特別塗装機「ポケモンジェット」3機を就航させる。今回発表されたのはその第一弾・第二弾となる「ポケモンジェット 赤」「ポケモンジェット 緑」の2機で、これまで発売された各ゲームタイトルの最初のパートナーとなるポケモンたちが機体に描かれている。

「ポケモンジェット 赤」は国内線定期便に就航するボーイング787-8（機番：JA819A）。ピカチュウに加え、各タイトルで冒険の最初のパートナーとなるほのおタイプのポケモンたちが機体に描かれている。2026年7月末の就航を予定している。

「ポケモンジェット 緑」は国際線定期便に就航するボーイング787-9（機番：JA923A）で、こちらにはくさタイプのポケモンたちとピカチュウが描かれている。ポケモンジェット 緑は国際線にて就航予定だが、時期は今後発表となる。

機内アイテムもオリジナルデザインで統一。機体に登場するポケモンたちをあしらったヘッドレストカバーのほか、ANA×ポケモン30周年ロゴとポケモンが描かれた限定デザインのコップ、同ロゴをあしらったカクテルナプキンが用意される。

ヘッドレストカバーと限定デザインコップは国内線・国際線のエコノミークラスおよびプレミアムエコノミーで提供され、カクテルナプキンは国際線のエコノミークラス・プレミアムエコノミー・ビジネスクラスで提供される。ヘッドレストカバーは機内での使用のみで持ち帰りはできない。

また、特別塗装機への搭乗者には、オリジナルデザインのステッカーが1人1枚プレゼントされる。ただし、一部路線や運航状況によっては配布できない場合があるほか、予定配布数に達し次第、配布が終了となる。

3機目の「ポケモンジェット 青」のデザインについては続報が予定されている。

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