全日本空輸（ANA）と株式会社ポケモンは2月26日、ポケモン誕生30周年を記念した特別塗装機「ポケモンジェット 赤」「ポケモンジェット 緑」「ポケモンジェット 青」の3機が、2026年中に就航することを発表した。

コラボロゴ

新たに就航する3機は『ポケットモンスター』シリーズの原点である赤、緑、青の3色がコンセプト。具体的な塗装デザインや就航時期などは5月中に発表される予定となっている。

1号機である「ポケモンジェット 赤」 (ボーイング 787-8) と3号機「ポケモンジェット 青」 (ボーイング 737-800)は国内線に、2号機の「ポケモンジェット 緑」 (ボーイング 787-9) は国際線に投入予定。特別塗装機の就航だけでなく、各種キャンペーンの展開も行っていくとのこと。

1998年の「ポケモンジェット」就航以来、長きにわたりコラボしてきた両社。現在は、「そらとぶピカチュウプロジェクト」にANAが参画し、「ピカチュウジェット NH」および「イーブイジェット NH」を運航、これまで計8機の機体塗装を実施してきた。

ポケモンジェット赤・緑・青については、同日に行われた「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会で、30周年施策のひとつとして発表された。追って発表会の内容もレポートするのでお楽しみに。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。