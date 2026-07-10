任天堂は7月10日、ニンテンドーeショップとNintendo Storeにて、7月23日発売予定のNintendo Switch 2用ソフト『スプラトゥーン レイダース』（ダウンロード版）の早期購入キャンペーンを開始したと発表した。キャンペーン期間は2026年8月2日 23:59まで。

ニンテンドーeショップとNintendo Storeで早期購入キャンペーンを実施中

期間中に対象商品を購入すると、「スプラトゥーン3 ネームプレートキーホルダー」の500円引きクーポンと、デジタル壁紙がプレゼントされる。対象商品は『スプラトゥーン レイダース』（ダウンロード版）と、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） スプラトゥーン レイダース セット」の2種。すでに予約を済ませているユーザーも対象となる。

ただし、『スプラトゥーン レイダース』（パッケージ版）の購入は対象外。また、「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」や店頭でのご購入、ダウンロード番号によるソフトの引き換えも対象外となる。

クーポン番号とデジタル壁紙のダウンロードページURLは、7月下旬以降に順次、ニンテンドーアカウントの「あなたへのお知らせ」にて案内される。任天堂からのお知らせメールの送信に同意済みのユーザーには、メールでも案内される予定だ。子どもアカウントでの購入も対象となり、その場合特典は保護者（ファミリーグループの管理者）のニンテンドーアカウントのメールアドレスに届く。クーポンは1つのニンテンドーアカウントにつき1つまでで、譲渡は禁止されている。

なお、「スプラトゥーン3 ネームプレートキーホルダー」は、『スプラトゥーン3』でユーザーが使用しているネームプレートのデザインをアクリルキーホルダーにできるNintendo Storeオリジナルグッズ。7月11日開始の『スプラトゥーン レイダース』コラボフェスにあわせて配信される特別デザインのプレート9種と、二つ名「ウズシオ諸島の」「メカニック」にも対応する。