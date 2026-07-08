ポケットペアは7月8日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』の総プレイヤー数が4,000万人を突破したことを発表した。あわせて、7月10日の1.0正式版リリースを控え、これまでの主なアップデートを振り返る特別映像をポケットペア公式YouTubeチャンネルで公開した。

早期アクセス開始から2年半で、『パルワールド』は総プレイヤー数4,000万人を達成した。世界中のパルテイマーへの感謝を込め、公開された特別映像では、2024年4月の「フェイブレイク」、6月の「桜島アップデート」、12月の「フェイブレイク」、2025年3月の「クロスプレイアップデート」、6月の『Terraria』とのコラボアップデート、12月の「Home Sweet Home」アップデートなど、これまでの主要アップデートの軌跡が振り返られている。

特別映像の一場面

アーリーアクセス期間中に数々のアップデートを重ねてきた『パルワールド』は、2026年7月10日に正式版リリースを迎える。これまで作品を支えてきたコミュニティへの感謝とともに、正式版にふさわしい、より深化した『パルワールド：1.0』の体験が提供される予定だ。

2024年から2025年にかけての主なアップデートの軌跡

なお、Steamでは現在、過去最安値となる30％オフセールが実施されている。