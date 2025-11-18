VITUREは11月18日、メガネ型AR/XRグラスの新製品「VITURE Luma Ultra」「VITURE Luma」「VITURE Beast」の3モデルを発表した。高精細OLEDパネルを採用しつつ光学設計を一新し、4Kに迫る精細な表示を可能にした。さらに、一般的な2Dの画像や動画、ゲームをAIのリアルタイム処理で3D化して表示する「Immersive 3D」機能にも対応する。

いずれも、USB Type-C端子を持つiPhoneやパソコンとはケーブル1本で接続できるほか、Nintendo Switch 2も別売のモバイルドック経由で接続できる。外装は半透明の素材を用いて質感を高めた。

価格は、AR機能を搭載したハイエンドモデルのLuma Ultraが89,880円、日常使いに適したスタンダードモデルのLumaが64,880円、広視野角の没入型モデルのBeastが82,880円。発売日は、Luma UltraとLumaが11月18日、Beastは2026年1月の予定。

高性能モデル「VITURE Luma Ultra」

VITURE Luma Ultraは、空間コンピューティングに対応した主力の高性能モデル。新製品で唯一、本体前面にRGBカメラと2つの深度カメラを搭載し、別売の「VITURE Proネックバンド」やパソコン用ソフト「SpaceWalker」と組み合わせると、空間上に画面を固定して操作できる6DoF（6軸トラッキング）やハンドジェスチャー操作に対応する。

高性能モデル「VITURE Luma Ultra」

ディスプレイは、52度の視野角を持つソニー製の最新マイクロOLEDパネルを採用し、146インチ相当の仮想スクリーンが楽しめる。最大輝度は1500ニト。両目の解像度は3840×1200ドットと高精細。最大-4.0Dまでの視度調整機構を内蔵し、近視の人もメガネをかけずに使える。

音響はHARMANのオーディオシステムを採用し、より深みのあるサウンドが楽しめるようにした。サイズは155×50.1×56.5mm（折りたたみ時）、重さは83g。

スタンダードモデル「VITURE Luma」

VITURE Lumaは、映像視聴やモバイルワーク、ゲームなど、日常利用を想定したスタンダードモデル。視度調整はシリーズ最大の-6.0Dまで対応するので、視力がかなり弱い人もくっきり見られる。ディスプレイはソニー製パネルで、50度の視野角と最大1000ニトの輝度を持つ。両目の解像度は3840×1200ドットでLuma Ultraと同じ。

サイズは155×50.1×56.5mm（折りたたみ時）、重さは77gとシリーズ最軽量に仕上げた。

視野角が広い没入感重視モデル「VITURE Beast」

VITURE Beastは、XR特化型のハイエンドモデルで、映像やゲームだけでなく各種作業や制作などの作業に適したモデルとしている。視野角はシリーズ最大の58度で、173インチ相当の仮想スクリーンで没入感を重視した。最大輝度は1250ニトで、両目の解像度は3840×1200ドット。本体に3DoF（3軸トラッキング）機能を内蔵し、画面の位置やサイズが調整できる。

顔幅の異なる使用者に対応するため、サイズの異なるレギュラーサイズとラージサイズの2種類を用意。視度調整機構は搭載しておらず、近視や遠視の人は別売のレンズフレームが必要。

音響はHARMANのオーディオシステムを採用する。サイズは155×50.1×56.5mm（折りたたみ時）、重さは88g。

2Dの動画を3Dにリアルタイムで変換！ 「Immersive 3D」に対応

AIを用いて、通常の2D画像や動画、ゲームをリアルタイムで3D化して表示する「Immersive 3D」機能にも対応する。AIが被写体やフレームをリアルタイムに解析し、奥行きや空間情報を抽出。自然で高精細な3D効果を生成して表示する仕組み。遅延も最小限に抑えた。

YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスや、GeForce NOWなどのクラウドゲーミング、PlayStationやXboxのリモートプレイにも対応する。対応OSはiOS、Android、Windows、Mac。

ゲームコントローラーなど各種アクセサリーも発表

純正アクセサリー7製品も同時に発売する。ゲーム周辺機器メーカー8BitDoとコラボレーションしたBluetoothゲームコントローラー2種類や、強度の近視や乱視に対応するマグネット着脱式のレンズフレーム、Nintendo Switch 2用のモバイルドックカバーなどを用意する。