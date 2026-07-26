海やプールなどのアウトドアレジャーが増えるこれからの季節。水上がりにサッと羽織れる大判タオルや、車内・室内での冷え対策になるブランケットが1枚あると重宝しますよね。

抜群の吸水性と大判サイズが魅力！ スリコのワッフルブランケット

この記事では、抜群の吸水性と持ち運びに便利な機能性を兼ね備えた、スリコの「ワッフルブランケット：160×85cm」をご紹介します。

3COINSの「ワッフルブランケット：160×85cm」

商品の特徴

ヘルシーな小麦色のベージュがおしゃれ

スリコのワッフルブランケットは、通気性と吸水性に優れたワッフル織りの生地を使用した大判ブランケット。リゾート感漂うヘルシーな小麦色のベージュで、持っているだけで夏のお出かけ気分をぐっと高めてくれます。しっかりと目が詰まった丈夫な編み地はサラッとしたドライな肌触りで、汗をかきやすい季節でも快適に使用できます。

大人でもすっぽり包み込める約縦160×横85cmの大判サイズが魅力。海やプールから上がったあとの濡れた身体を、サッと肩からすっぽり包み込むように羽織れます。レジャーシーンはもちろん、リビングでの本格的な冷房対策やお昼寝用としても大活躍。ソファーに掛けてインテリアのアクセントにしたり、ベッドスローとしてホテルライクにコーディネートしたりと、アイディア次第でさまざまな使い方が楽しめそうです。

一体型のポケットに折りたたんでコンパクトに収納可能

エコバッグのように本体を折りたたんで、内側のポケットに収納できる一体型構造になっているのも嬉しいポイント。収納すると約縦24×横35cmのコンパクトなサイズになり、持ち歩きに便利なループも付いています。バッグにポンと入れておける手軽さに加え、ビーチやプールサイドではそのまま「枕」として使える優れものです。

持ち運びに便利なループ付き

実際に触ってみたところ、よくあるフワフワとした毛布のような質感とは異なり、しっかりとしたマットのような丈夫さで、屋外でも安心してガシガシ使用できる頼もしさを感じました。洗濯ネットに入れれば洗濯機で丸洗いできるので、屋外で汚れてもお手入れが簡単です。模様にもなっている立体的な凹凸のおかげで肌にペタペタと張り付かず、濡れた水分をグングン吸収してくれます。日常からレジャーまでマルチに頼れる相棒になりそうです。

これからの季節に使える万能な大判ブランケットをお探しの方は、スリコの「ワッフルブランケット：160×85cm」を試してみてはいかがでしょうか。