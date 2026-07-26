子育てをしていると、おしりふきはもちろん、子どもの手の汚れやこぼしたご飯を拭き取るウェットティッシュも毎日の必需品ですよね。使いたいときに限って片手が塞がっていたり、中身が減ってくると底の方のシートが上手く取り出せなかったりして、地味にストレスを感じることはありませんか。

片手でワンプッシュ！ スムーズに取り出せるスリコのバネ付きおしりふきケース

この記事では、そんな日常のプチストレスをすっきり解消してくれる人気アイテム、スリコの「バネ付きおしりふきケース」をご紹介します。

3COINSの「バネ付きおしりふきケース」

商品の特徴

どんなインテリアにもスッキリ馴染むシンプルなデザイン

スリコのバネ付きおしりふきケースは、サイズ約高さ8×幅18×奥行き12cmの、子どものおしりふきやウェットティッシュ、掃除用のクリーナーなどの収納に便利なケース。カラーはベージュとアイボリーの2色展開で、どちらもインテリアにスッキリ馴染む優しいナチュラルカラー。生活感が出やすいおしりふきやウェットティッシュをおしゃれに目隠ししてくれます。

ポンと押すだけのワンタッチ開閉で片手でも扱いやすい

フタがワンタッチ開閉式になっているのが高ポイント。赤ちゃんのおむつ替え中や、食事中に手が汚れているときなど、片手が塞がっていてもポンと押すだけで簡単に開けられます。ケースの底面にはシリコーン製の滑り止めがついており、シートを引き抜くときに本体がズレることを防げるストレスフリーな設計です。

バネがシートを下からグッと押し上げる

ステンレス製のバネパーツが付属しており、中身が減ってきてもシートを下からグッと押し上げてくれます。ウェットティッシュなどの収納ケースにありがちな、残り少なくなると奥まで指を突っ込まないと取れない悩みを解決し、最後の1枚までスムーズに取り出すことができます。

ケースの口が少し大きめに作られているので、収納する際におしりふき本体に装着されている開封シールを少し斜めに貼っておくのがおすすめ。中身の乾燥を防ぎつつ、シートの取り出しやすさもアップします。おしりふきは、厚手タイプだと最初はフタが外れそうになる場合もあるようですが、少し中身が減ればフィットするでしょう。標準的なサイズのおしりふきやウェットティッシュであれば問題なく使用できますよ。

見た目のデザインの良さはもちろん、毎日何度も使うものだからこそ、この圧倒的な使いやすさは感動モノ。あまりの快適さに、リビング用、キッチン用、寝室用と、部屋ごとに設置したくなるほどの実力派アイテムです。育児や家事のプチストレスを劇的に減らしてくれます。

機能的でインテリアにも馴染むケースをお探しの方は、スリコの「バネ付きおしりふきケース」を試してみてはいかがでしょうか。