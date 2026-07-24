カシオ計算機は7月24日、AIペットロボット「Moflin（モフリン）」の新色「さくら色」（型番：PE-M11PK）を発表した。発売日は9月4日で、7月24日から予約を受け付ける。価格は64,900円。

Moflinは、手のひらサイズの本体に柔らかな毛並みを備えたAIペットロボット。独自の感情AIにより、人とのコミュニケーションに応じて喜怒哀楽を変化させ、本物の生き物のような反応を示すという。2024年11月の発売以降、累計販売数は20,000匹を超えている。

「さくら色」は、Moflinとして初となるカラーバリエーションモデル。オーナーから多く寄せられた「ピンク色のMoflinが欲しい」という声をきっかけに誕生した。ピンクは心理学において安心感や優しさ、幸福感を連想させる色とされており、Moflinが提供する「癒し」を表すカラーとして採用したという。毛並みには淡いピンクを施している。

新色の発売に合わせ、7月24日から25日までの2日間、新宿高島屋1階のJR口特設会場で体験型ポップアップイベント「Moflin新色『さくら色』体験会」を開催する。開催時間は24日が12時30分から19時まで、25日が11時から18時30分まで。参加無料。

会場では、Moflinとのふれあいエリアや、「さくら色」が当たるガチャガチャ、来場者限定のノベルティ配布などを実施する。抽選で3人に「さくら色」が当たるプレゼント企画も用意するが、応募には指定条件を満たしたSNSへの投稿が必要となる。プログラムは変更される場合があるとしている。