テーマパークの待ち時間やフェス、アウトドアなどで「ちょっと座りたいな」と思う瞬間はありませんか。夏の暑い地べたに直接座るのには抵抗がありますし、場所によってはベンチなどの休める場所がなかったり、人気のレジャースポットでは人が多くて場所が埋まっていたりと、座りたいときに座れないことも多いですよね。

肩掛けして持ち運べる！ スリコの折りたたみチェア

この記事では、軽量コンパクトで持ち運びやすい便利アイテム、スリコの「折りたたみチェア」をご紹介します。

3COINSの「折りたたみチェア」

商品の特徴

ブラックカラーのシンプルで持ち歩きやすいデザイン

スリコの折りたたみチェアは、テーマパークやフェス、アウトドアなど、あらゆるレジャーシーンで活躍する折りたたみ式の簡易チェア。カラーはシンプルなブラックで、汚れが目立ちにくくどんな服装やシーンにも合わせやすいです。頑丈なステンレス鋼を使用しており、コンパクトながらも耐荷重はしっかり100kgまで対応しています。

収納ポーチがそのまま座面になる画期的な一体型構造

収納ポーチがそのまま座面になる一体型の構造が画期的。収納ポーチを紛失する心配がないのは嬉しいポイントです。組み立て方や仕舞い方には少しコツが必要ですが、慣れると簡単に組み立てられるようになります。商品HPや商品パッケージに記載されているイラストを見ながら試しておくと安心です。パーツがバラバラにならないので、屋外でもスムーズに設置・撤収できます。

パーツがバラバラにならないので組み立てやすい

筆者が実際に使ってみたところ、座りやすさが抜群で、簡易的な椅子とは思えないほどの安定感がありました。取り外し可能なショルダーベルトが付いているため、小学生くらいのお子さんでも肩に掛けてラクに持ち運べるのもいいですね。テーマパークの開園待ちや、長時間のフェスでもこれがあれば格段に快適に過ごせそうです。

お出かけ先で手軽に使えるマイチェアをお探しの方は、スリコの「折りたたみチェア」を試してみてはいかがでしょうか。