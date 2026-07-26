テーマパークの待ち時間やフェス、アウトドアなどで「ちょっと座りたいな」と思う瞬間はありませんか。夏の暑い地べたに直接座るのには抵抗がありますし、場所によってはベンチなどの休める場所がなかったり、人気のレジャースポットでは人が多くて場所が埋まっていたりと、座りたいときに座れないことも多いですよね。
この記事では、軽量コンパクトで持ち運びやすい便利アイテム、スリコの「折りたたみチェア」をご紹介します。
3COINSの「折りたたみチェア」
- 商品名：折りたたみチェア
- 価格：880円
- サイズ：＜使用時＞約高さ25.5×幅26×奥行き23cm ＜収納時＞約縦26.3×横10.5×奥行き6.8cm ＜座面の高さ＞約21cm
- カラー：ブラック
- 素材：＜構造部材＞金属（ステンレス鋼） ＜表面加工（脚部）＞エポキシ樹脂、塩化ビニル樹脂 ＜張り材＞ポリエステル100％
- 重量：約520g
- 耐荷重：100kg
- 原産国：中国
- 販売ショップ：3COINS
商品の特徴
スリコの折りたたみチェアは、テーマパークやフェス、アウトドアなど、あらゆるレジャーシーンで活躍する折りたたみ式の簡易チェア。カラーはシンプルなブラックで、汚れが目立ちにくくどんな服装やシーンにも合わせやすいです。頑丈なステンレス鋼を使用しており、コンパクトながらも耐荷重はしっかり100kgまで対応しています。
収納ポーチがそのまま座面になる一体型の構造が画期的。収納ポーチを紛失する心配がないのは嬉しいポイントです。組み立て方や仕舞い方には少しコツが必要ですが、慣れると簡単に組み立てられるようになります。商品HPや商品パッケージに記載されているイラストを見ながら試しておくと安心です。パーツがバラバラにならないので、屋外でもスムーズに設置・撤収できます。
筆者が実際に使ってみたところ、座りやすさが抜群で、簡易的な椅子とは思えないほどの安定感がありました。取り外し可能なショルダーベルトが付いているため、小学生くらいのお子さんでも肩に掛けてラクに持ち運べるのもいいですね。テーマパークの開園待ちや、長時間のフェスでもこれがあれば格段に快適に過ごせそうです。
お出かけ先で手軽に使えるマイチェアをお探しの方は、スリコの「折りたたみチェア」を試してみてはいかがでしょうか。