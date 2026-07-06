auコマース＆ライフは7月6日、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、購入金額に応じてPontaポイント（au PAY マーケット限定）を還元する「ポイント超超祭」を開催すると発表した。開催期間は7月7日10時から7月12日9時59分まで。

「ポイント超超祭」は、購入金額や条件に応じてPontaポイントを還元するキャンペーン。誰でも5,000円以上の購入で2％を還元する。Pontaパス会員であれば還元率が段階的に上昇し、8,000円以上の購入で3％、10,000円以上で4％、20,000円以上で5％、40,000円以上で6％、70,000円以上で7％が付与される。還元上限は5,000ポイント。

買い得メンバーズの特典や店舗からの特典とあわせると、合計最大36％還元となる。あわせて、土用の丑の日に欠かせないうなぎや、お中元向けの夏ギフト、夏物家電などを対象に、最大55％割引となる特典も提供する。

また、期間中はPontaパス会員を対象に、抽選で最大10,000円割引クーポンがハズレなしで当たる特典ガチャも実施。参加には、Pontaパスへの新規入会または会員であることに加え、au PAY マーケットへの新規会員登録（無料）または会員であることが条件となる。

このほか、最大50％割引となるクーポンの配布や、家電・ファッション・グルメ・日用品など幅広いカテゴリーの対象商品を扱う「超目玉商品」も用意する。7月限定として、13,000円以上の購入で使える800円引き、6,000円以上で350円引き、3,000円以上で200円引きの3種類のクーポンも配布する。

au PAY マーケット内「アイリスプラザ」と「ソムリエ＠ギフト」でも夏の特典を用意

au PAY マーケット内の「アイリスプラザ au PAY マーケット店」では、うなぎやアイスなどのお中元ギフトのほか、パックご飯、新商品の緑茶、夏物家電、ひんやり寝具などを対象に最大55％割引となるセールを展開。日替わりセールもあわせて行うほか、対象商品の購入で最大50％のポイント還元、初めて利用する顧客向けのクーポンなど各種割引クーポンも用意する。

「ソムリエ＠ギフト」では、一部商品を除く対象商品の購入で5％のポイントを還元するほか、Pontaパス会員限定または枚数限定で最大50％割引となるクーポンを配布。アイスやゼリー、そうめん、スターバックスのアイスコーヒーといった夏ギフトの定番商品を対象にした日替わりセールも実施するほか、5,000円以上購入した顧客の中から抽選で30名にオリジナルデザインの折りたたみ傘をプレゼントする。