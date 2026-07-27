楽天グループが運営するフリマアプリ「楽天ラクマ」は7月27日、「8月8日はリユースの日 ラクマリユースチャレンジ！」キャンペーンを開催すると発表した。期間は7月27日12:00から8月31日23:59まで。対象カテゴリで1回以上の出品および購入をしたユーザーの中から、抽選で888名に888円オフクーポンを進呈する。

期間中にエントリーのうえ、対象カテゴリである「レディース」「メンズ」「キッズ/ベビー/マタニティ」「エンタメ/ホビー」「スマホ/家電/カメラ」において1回以上の出品および1回以上の購入をしたユーザーの中から、抽選で888名に「楽天ラクマ」で3,000円以上の商品購入時に使える888円オフクーポンを進呈する。

このキャンペーンは、日本リユース業協会が2023年に制定した「リユースの日」（8月8日）にあわせて実施するもの。同協会の正会員である「楽天ラクマ」は、家庭にある不用品の出品やリユース品の購入を促進し、循環型社会の形成に寄与することを目指すとしている。

あわせて、リユースによる環境へのポジティブな影響を可視化する取り組みも実施。キャンペーン期間中にエントリーしたユーザーが売買したリユース品によって削減できるCO2排出量を算出し、合計8トンのCO2削減を目指す。CO2削減量は、環境省のデコ活データベースを参考に楽天が算出するとしており、対象カテゴリの商品の一部は算出対象外となる。

特典の進呈日は2026年9月18日（金）を予定。参加には「楽天ラクマ」の会員登録（無料）およびキャンペーンへのエントリーが必要で、2026年8月31日（月）23:59までに1点以上の出品完了、および購入手続き完了・取引ステータスが「発送待ち」以降の状態であることが条件となる。なお、キャンペーンは予告なく変更・中止される場合がある。