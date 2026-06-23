KDDI、沖縄セルラー電話、KDDI Digital Lifeは6月23日、Yahoo!ショッピングにおいて、povo2.0のデータ容量を手軽に追加できるデータeSIM「ギガチャージカード」の販売を開始した。

Yahoo!ショッピングでの支払いには、クレジットカードやPayPay等が利用可能。購入できるトッピングは、「データ使い放題(24時間)」（330円、非課税）、「3GB(30日間)」（990円、非課税）、「30GB(30日間)」（2,780円、非課税）の3種類で、利用シーンに応じて選択できる。なお、データ使い放題プランは、ネットワーク混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度が制限される場合がある。

利用方法は、購入状況によって異なる。Yahoo!ショッピングでの購入後、登録メールアドレス宛にPINコードと専用URLが記載されたメールが届く。povo2.0未加入の場合は、メール内の専用URLから新規契約の手続きを進める。すでにpovo2.0を利用している場合は、povo2.0アプリ内の「ギガチャージカード」からログインし、PINコードを入力することでデータ容量が追加される。povo2.0アプリを持っていない場合は、専用ページからログインしてPINコードを入力する方法も用意されている。

カードの有効期間は購入後150日間。コード入力にあたり、povo2.0の「通話＋データ」「データ専用」のいずれのアカウントも対象となる。なお、訪日外国人向けプラン「Japan SIM」は対象外。