米Googleは7月23日（現地時間）、顔を撮影した短い動画を本人確認に利用する新たなログイン方法「自撮り動画」を発表した。あらかじめGoogleアカウントに登録した顔の動画と、ログイン時に撮影する動画を照合し、本人であることを確認する。特に、パスワードを忘れた場合や、普段使用しているスマートフォンやPCを利用できない場合に、アカウントへのアクセスを回復する手段として利用できる。

自撮り動画は、Googleアカウントに追加できる新たなログイン方法の一つである。パスキーや復旧用連絡先などと併せてあらかじめ設定しておくことで、通常の認証手段を利用できない場合を含め、本人確認の選択肢を増やせる。

利用するには、事前に自撮り動画の登録を済ませておく必要がある。Googleアカウントの「セキュリティとログイン」を開き、「Googleにログインする方法」に表示される「自撮り動画」を選択。画面の指示に従って顔をカメラへ向け、頭を動かしながら複数の角度を撮影する。

アカウントからロックアウトされた後や、アカウント復旧の手続き中に新たに自撮り動画を登録することはできない。現時点ではGoogle Workspaceアカウント、子ども用アカウント、Googleの高度な保護機能プログラムに登録されたアカウントも対象外である。

自撮り動画でログインする際には、あらためて顔の短い動画を撮影する。利用者は頭を左右に動かすなど、画面に表示される動作を行い、その映像が事前に保存された動画と照合される。顔が一致すれば本人確認が完了する。

写真やディープフェイク動画によるなりすましへの対策として、Googleは複数層のセキュリティを使用する。保存済みの動画との顔照合に加え、利用者に簡単な動作を求めることで、その場で撮影された映像であることを確認する。さらに、通常のセキュリティ対策も組み合わせ、不審なログインを検出・阻止するとしている。

登録した自撮り動画は利用者の同意に基づいてGoogleのサーバーへ安全に保存され、保存時には暗号化される。標準ではログインを支援する目的にのみ使用され、利用者が同意しない限り、追加の目的には利用されない。登録した自撮り動画を、Googleアカウントの自撮り動画のページにアクセスして削除することも可能である。

設定時には、自撮り動画と関連データを、顔認識技術や年齢推定技術、身体的特徴や動作を用いる本人確認技術の開発・改善に利用することを許可するかどうかを選択できる。この項目は任意で、Googleアカウントの自撮り動画ページから後で変更できる。