KDDIは6月29日、作品やアーティストとファンをつなぐポップカルチャー体験拠点「POP Culture Style IKEBUKURO」を2026年7月3日、「au Style IKEBUKURO」2階に開業する。AIバーチャルヒューマンによる接客や大型サイネージを用いた映像演出など、KDDIのデジタル技術を活用した新しいエンターテインメント体験を提供する。

「POP Culture Style IKEBUKURO」ロゴ

街・地域ごとの特色やカルチャーにKDDIのデジタル技術やパートナー企業の強みを融合し、顧客接点として提供する新たな「au Style」の第1弾となる。アニメやマンガの聖地とされる東京・池袋に位置し、AIを搭載したバーチャルヒューマン「Zinn」による接客体験や、大型サイネージを用いた没入感のある映像演出を通じて、アニメやゲームの世界観に浸りながら「推し」と出会えるエンターテインメント体験を提供していく。

運営パートナーには、ポップカルチャーメディア「ナタリー」の運営やオリジナルグッズの企画・販売を手がけるナターシャが入り、人気アニメやゲームをはじめとする多彩なコンテンツを展開する。

本施設は、イベントスペースとグッズショップの2エリアで構成される。イベントスペースでは人気作品のポップアップショップや企画展を期間限定で開催し、7月3日のオープニング企画として「ラブライブ！シリーズ」と「アニメ『魔入りました！入間くん』」の期間限定ポップアップショップを実施する。

イベントスペースエリア

「『ラブライブ！シリーズ PremiumShop』Summer Birthday Collection」は7月3日から10月1日まで、「アニメ『魔入りました！入間くん』PremiumShop」は7月3日から7月30日まで開催される予定で、来店者には期間中、特典としてステッカーが配布される（配布上限に達し次第終了）。グッズショップでは、ナターシャが運営するオンラインショップ「ナタリーストア」の商品を販売し、人気タイトルのオリジナルグッズを店頭で購入できる。

技術面では、店内の大型サイネージで人気アニメ作品の世界観や聖地を再現した映像演出を行い、作品の舞台を訪れたかのような体験を提供する。サイネージはAIカメラと連動し、来店者の属性情報や来店状況に応じたウェルカムコンテンツを提供する予定だ。また、来店や商品購入、期間限定ミッションへの参加などに応じて獲得できるデジタルバッジを、次世代トークンを活用した新しい買い物体験として今後導入する計画も明らかにされている。

大型サイネージを用いた映像演出のイメージ

店舗入り口では、AIを搭載したバーチャルヒューマン「Zinn」（協力会社：Aww）がデジタルサイネージ上で来店者を出迎える。店内の案内に加え、その時々でコラボレーションしているコンテンツに関する案内も行い、一人ひとりの興味関心に合わせたコンテンツや商品の案内を通じて新たな出会いを創出する。

本施設の場所は「au Style IKEBUKURO」2階（東京都豊島区東池袋1-14-1）で、2026年7月3日10時に開店予定。KDDIは、本施設の運営を通じて得た知見をもとに、新たな「au Style」の形を全国のさまざまな街・地域へ展開していく方針を示している。なお、ナターシャは2014年からKDDIの連結子会社で、音楽・マンガ＆アニメ・お笑い・映画・舞台の情報を紹介するポップカルチャー専門メディア「ナタリー」を運営している。