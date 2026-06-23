issinは6月23日、auのデザインケータイ「INFOBAR」を象徴するカラー「NISHIKIGOI」「ICHIMATSU」をモチーフにした「スマートリカバリーリング INFOBARコラボモデル」の一般販売を開始した。全国のKDDI直営店、au Style、auショップ、UQスポットで取り扱う。価格は35,750円（税・送料込）。

Smart Recovery Ring INFOBARコラボモデル

「スマートリカバリーリング INFOBARコラボモデル」は、2025年12月1日から2026年1月31日まで、クラウドファンディング「CAMPFIRE」にて先行販売を実施し、総額4,455万9,099円の支援が寄せられていた。多くの反響を受け、一般販売に至ったという。

「スマートリカバリーリング」は、装着するだけで睡眠、ストレス、活動量を計測できるissinの指輪型ウェアラブルデバイス。データを統合的に分析し、毎朝の回復力を示す「リカバリースコア」で可視化する機能も備える。

今回のINFOBARコラボモデルでは、初代「INFOBAR」（2003年）を象徴するカラー「NISHIKIGOI」にアルミ合金素材、「ICHIMATSU」にステンレス素材を採用した。デザイン監修はKDDI au Design projectプロデューサーの砂原哲氏が務めた。

左から INFOBAR（2003年・カラー：NISHIKIGOI・ICHIMATSU）｜スマートリカバリーリング（カラー：INFOBAR NISHIKIGOI・INFOBAR ICHIMATSU）

主な機能はリカバリースコア、睡眠モニター、ストレスモニター、活動量モニター、心拍数、血中酸素濃度、心拍変動、皮膚温、女性の健康管理、パーソナルヘルスケアAIなど。重量は約3g、幅8mm・厚み2.3mmで、サイズ展開はUS6号～13号。Bluetooth5.1に対応し、防水規格はIP68／5ATM。充電時間は約2時間で、最大7日間使用できる。同梱品は充電器と充電ケーブル（Type-C）。

issin製品としては、体重測定できるバスマット「スマートバスマット」に続くINFOBARシリーズとのコラボとなる。