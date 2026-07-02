iPhoneに付属のカレンダーアプリには、複数のカレンダーを登録できます。仕事用、プライベート用、家族共有用などと用途別にカレンダーを作成しておけば、仕事は黄色・プライベートは緑などと色分けされるので状況を把握しやすくなるうえ、ほかの人と共有したとき見せたくない情報を隠すことができます。

なお、「カレンダーAは一律30分前に通知するけれどカレンダーBは通知なし」などと、カレンダーごとにデフォルトの通知時間を設定することはできません。イベント発生の少し前に通知で知らせてもらう機能は、カレンダーアプリの売りのひとつですから、もう少し融通を利かせてほしいところですよね。

しかし、デフォルトの通知のタイミングを「なし」に設定しておき、イベントを作成するとき個別に変更するという方法を使えば、ご希望のような「カレンダーAは通知ありでBはなし」という運用にすることは可能です。

まず、「設定」→「アプリ」→「カレンダー」の順に画面を開き、「デフォルトの通知の時間」をタップします。次の画面で「予定」をタップして「なし」を選択すれば、デフォルト(すべてのカレンダー)では通知が行われなくなります。

この状態でカレンダーアプリを利用し、カレンダーAでイベントを作成するときだけ手動で通知のタイミングを設定すれば、「カレンダーAは通知ありでBはなし」の設定になります。

ほかにも、Googleカレンダーなど外部カレンダーサービスと連携させることで、カレンダーごとに通知のタイミングを変えることができます。運用管理は多少複雑になりますが、外部カレンダーサービスを併用している場合はいいアイデアかもしれません。