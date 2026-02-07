パソコンで閲覧中のWEBサイトをiPhoneで閲覧したいのですね? パソコンで受信できるメールアドレス宛にWEBサイトのURLを送信する、という方法が思い浮かびますが、目の前にあるパソコンへインターネット経由でメールを送るというのもおかしな話。LINEにしてもメッセンジャーにしても同じことです。

パソコンがMacの場合は「iCloudタブ」を使う手もありますが、もっと合理的かつスピーディーな方法として「ハンドオフ(Handoff)」があります。パソコンはMac限定かつWEBブラウザはSafari限定、さらにiPhoneと同じAppleアカウントでサインインしていることが前提になりますが、パソコンで閲覧しているSafariのWEBページをごくかんたんな操作で表示できるのです。

手順はかんたん、画面下部に表示されている黒い棒線(ホームバー)を上方向へフリックし、アプリスイッチャーを表示すればOK。半径10m以内にMacがありSafariのウインドウ(プライベートブラウズ時を除く)が前面に表示されていれば、画面下部にSafariの通知が現れるはずです。それをタップすれば、MacのSafariで開かれているWEBサイトがiPhoneのSafariで開かれます。

この機能は「ハンドオフ」と呼ばれ、Bluetooth LE(BLE)とWi-Fiの組み合わせによりMacからiPhoneへ、iPhoneからMacへとバトンを渡すように作業を引き継ぎます。カレンダーやメモ、マップといったiOSに標準装備のアプリの多くが対応しているため、iPhoneとMacの両方を利用している場合は活用しましょう。

なお、ハンドオフは「設定」→「一般」→「AirPlayと連携」画面にある「Handoff」スイッチをオフにすると無効化できます。Macが家族共有でつねに自分のアカウントでサインインしているという場合は、うっかり自分のプライベートを晒してしまうこともあるので、状況に応じてオン/オフを切り替えましょう。