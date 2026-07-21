LINEヤフーは7月21日、「Yahoo!フリマ」「Yahoo!オークション」において、人気トレーディングカードゲーム（トレカ）5ブランドを対象に、販売手数料・落札システム利用料が実質0円になるキャンペーンを開始した。期間中に対象ブランドのトレカが売れると、手数料相当額が後日PayPayポイント（期間限定）で全額付与される。あわせて「Yahoo!フリマ」では、出品価格の上限を30万円から1,000万円未満に引き上げる機能アップデートも実施する。

本キャンペーンでは、対象ブランドのトレカが売れた際に発生する「Yahoo!フリマ」の販売手数料、および「Yahoo!オークション」の落札システム利用料を、後日PayPayポイント（期間限定）で全額付与する。付与されるポイントは、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用可能で、出金・譲渡はできない。

対象となるのは、「ポケモンカードゲーム」「ONE PIECEカードゲーム」「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ」「Magic: The Gathering」「ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド」の5ブランド。

「Yahoo!フリマ」トレカ出品DAYS

期間は7月21日12:00～8月9日23:59。期間中にエントリーし、対象5ブランドのトレカを出品して売れた場合が対象となる。1人あたりの付与上限は期間中50万円相当で、まとめ買いおよびエントリー前に出品した商品は対象外。

キャンペーン開始にあわせ、「Yahoo!フリマ」における出品価格の上限を、これまでの30万円から1,000万円未満へ拡大する機能アップデートも実施する（アプリは順次リリース）。なお、おまかせ配送の対象となる販売価格は300円～50万円。

「Yahoo!オークション」トレカ出品DAYS

期間は「Yahoo!フリマ」と同じく7月21日12:00～8月9日23:59。期間中にエントリーし、対象5ブランドのトレカを鑑定付きで出品し、落札された商品が対象となる。1人あたりの付与上限は期間中50万円相当で、エントリー前に出品した商品は対象外。

トレカ市場は近年、対戦を楽しむプレイヤー層に加え、資産価値やコレクション需要の高まりから二次流通市場が盛り上がりを見せている。「Yahoo!フリマ」「Yahoo!オークション」でもトレカカテゴリの取扱高が前年比200％以上に拡大しており、活発な取引が続いているという。