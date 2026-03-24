サンワサプライは3月24日、電源タップやケーブル、Nintendo Switch/Switch2本体をまとめて収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」および「200-CB100W（ホワイト）」を直販サイト「サンワダイレクト」にて発売した。価格はいずれも2,480円。

サンワサプライ ケーブルボックス 200-CB100

電源タップやケーブルをボックス内にまとめて収納し、デスク周りやテレビ裏の配線をすっきりと隠せるケーブルボックス。Nintendo Switch／Switch 2本体も配線と一緒にしまえるため、リビングや子ども部屋での出しっぱなし問題を解消できる。収納したままケーブルを接続してプレイすることも可能で、使い勝手を損なわない。

本体サイズが大きめのSwitch 2も余裕をもってしまえる

フタは開閉式で、配線の変更や内部の掃除も手軽に行える。左右と上部の3方向に配線口を設けており、設置場所を選ばずケーブルを取り回せる。

素材はABS樹脂製で難燃グレードUL94-V0に対応。底面には放熱用スリットを設けることで電源タップ使用時の発熱リスクを軽減する。

正面と側面にケーブルスリットを備える

底面には放熱のためのスリットがある

本体サイズは約W40.1×D15×H16.5cm、重さは約1.1kg。完成品のため組み立て不要。カラーはブラックとホワイトの2色。