ソニーネットワークコミュニケーションズは6月11日、高速光回線サービス「NURO 光」において、新しい月額オプション「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」の提供を開始した。3年間の契約継続期間中、PS5 デジタル・エディション 日本語専用を定額で利用できるオプション。1年間のメーカー保証に加え、2年間の延長保証も付く。対象は、公式サイトから新規で申し込む「NURO 光 One」「NURO 光」、および集合住宅向けの「NURO 光（マンション）」。

従来の「PS5 for NURO」を刷新したオプションで、月額料金を1,780円から1,500円へ引き下げるとともに、提供機器をデジタル・エディション 日本語専用に変更した。

同時に、NURO 光とオプションを新規で同時に申し込んだ際の特典「NURO 光 PS5特典」の提供も開始した。3年間、光回線の月額基本料金が毎月520円引きとなり、オプション料金は実質月額980円になる。

さらに、7月19日までプレゼントキャンペーンも実施する。NURO 光とオプションを新規で同時に申し込むと、PlayStation Portal リモートプレーヤーやDualSense ワイヤレスコントローラー（リズム ブルー）、初代DUALSHOCKのデザインを再現したシリコーンポーチが抽選で当たるほか、NURO 光の契約者向けにもPlayStationシリコーンポーチを抽選でプレゼントする。