INFORICHは9月1日、防災月間にあわせて「もしもの備えに！CHARGESPOT はじめての利用応援キャンペーン」を開始した。期間は9月30日までで、新たにCHARGESPOTを利用するユーザーを対象に、3時間未満（430円相当）の利用料金が無料となるクーポンを提供する。

同キャンペーンは、災害発生時に避難情報の確認や家族・知人との連絡手段として不可欠となるスマートフォンの充電環境を確保する取り組みの一環。CHARGESPOTでは大規模災害発生時にモバイルバッテリーを48時間未満無料で貸し出しており、その認知向上を図る。

キャンペーン期間中にCHARGESPOTアプリをダウンロードして会員登録した新規ユーザーは、3時間未満分の利用料金が無料となるクーポンを取得できる。平時のうちにアプリの導入や利用方法を体験してもらうことで、災害時にもスムーズにサービスを利用できる環境づくりを目指す。

また、自治体やCHARGESPOT設置施設・店舗と連携し、バッテリースタンドのサイネージを活用した防災啓発も実施する。連携自治体として愛知県および群馬県が参加し、地域住民への防災意識向上を図る。

自治体や設置施設と連携した防災啓発も実施

INFORICHは、CHARGESPOTを単なるモバイルバッテリーのシェアリングサービスではなく、地域の社会インフラとして位置付けている。今後も自治体やパートナー企業との連携を強化し、防災・減災に貢献する取り組みを推進していくとしている。

なお、CHARGESPOTは全国47都道府県に約6万3,000台を展開するモバイルバッテリーシェアリングサービス。専用アプリでバッテリースタンドのQRコードを読み取ることで利用できる。