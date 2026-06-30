アンカー・ジャパンは6月30日、Amazonで7月10日0時から7月13日23時59分まで開催される「Amazonプライムデー」において、Ankerグループの最新・人気製品を含む270製品以上を最大50％オフで販売すると発表した。

先がけて7月7日0時から7月9日23時59分まで実施される「プライムデー先行セール」でも、対象製品を同様のセール価格で先行購入できる。出品数は過去最多で、一部商品はプライム会員でなくてもセール価格で購入可能だ。

「Soundcore Liberty 5」が発売来最安値の25％オフ

今回のセールの注目製品は、2025年5月に発売した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」。発売以来の最安値となる25％オフの11,290円で販売される。

Anker独自の「ウルトラノイズキャンセリング3.5」により、周囲の騒音に応じてノイズキャンセリング強度をリアルタイムで最適化し、駅や空港、カフェなど様々な環境で高い没入感を実現するという。高音質コーデックのLDACやDolby Audioにも対応し、立体感と迫力のあるサウンドが楽しめる。

夏のアウトドア・旅行に役立つ充電関連製品も充実、紛失防止トラッカー、モバイルプロジェクターも特価

外出先や旅行先での充電環境を整える製品も多数ラインナップ。ケーブル付きでスマートフォンを急速充電できるモバイルバッテリー「Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）」、Qi2 25W対応のワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」、最大70W出力に対応したコンパクトなUSB急速充電器「Anker Nano Charger（70W, 3 Ports）」などが特価で登場する。

セールで注目の対象製品（Soundcore Liberty 5、Soundcore Sleep A30など）

このほか、睡眠時の使用に特化した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」、旅行先などで活躍する紛失防止トラッカー「【アップグレード版】Eufy SmartTrack Card E30」、Google TVを搭載し大画面でドラマやアニメを楽しめるモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3 Laser」も特別価格で販売される。

注目の製品一覧

完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」（ミッドナイトブラック）：11,290円（25％オフ）

完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」（オフホワイト）：20,990円（30％オフ）

モバイルバッテリー「Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）」（ブラック）：2,590円（26％オフ）

ワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」（ブラック）：14,990円（25％オフ）

USB急速充電器「Anker Nano Charger（70W, 3 Ports）」（ブラック）：3,490円（42％オフ）

電源タップ「Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式USB-Cケーブル）」（ブラック）：7,490円（25％オフ）

モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3 Laser」（ブラック）：74,900円（38％オフ）

紛失防止トラッカー「【アップグレード版】Eufy SmartTrack Card E30（iPhone用）」（ブラック）：2,990円（40％オフ）

なお、値下げ率はAnker Japan公式オンラインストアにおける2025年6月30日時点の販売価格を基準に、同社が四捨五入で算出した数値（同社調べ）。

上記のほか、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroClip」「Soundcore AeroFit 2」、AIボイスレコーダー「Soundcore Work（64GB）」、ポータブル電源「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」、ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」「Eufy Robot Vacuum Omni E25」、セキュリティカメラ「Eufy eufyCam S4」など、Ankerグループの人気製品を含む270製品以上が特別価格で販売される。

Amazonプライムデーは、Amazonプライム会員限定の年次セール。プライムデー先行セール（7月7日0時～7月9日23時59分）の対象製品は、両期間を通じて同じセール価格で購入できるが、在庫がなくなり次第終了となる。