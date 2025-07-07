アンカー・ジャパンが、7月8日からAmazonプライムデーと先行セールでセールを実施する。人気の完全ワイヤレスイヤホンがセール初登場となるほか、ポータブル電源も50%オフで販売する。セールは2025年7月8日（火）0:00～7月14日（月）23:59まで。
今回のセールでは、過去最多の260製品以上をセール対象商品として出品し、最大50%OFFの商品も用意する。7月11日（金）0:00からのAmazonプライムデー本番だけでなく、7月8日（火）0:00からのプライムデー先行セールから本番と同等のセールを実施する。
目玉商品が、2024年10月に販売開始した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro」。セール初登場となるが、今回30%オフの13,990円で販売する。
ポータブル電源は特価品を集中して用意する。「Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）」は50%オフの84,900円、「Anker Solix C1000 Portable Power Station」は38%OFFの74,900円で販売する。
Ankerが注力するロボット掃除機は、高性能モデル「Eufy X10 Pro Omni」を25％オフの74,990円で販売する。防犯用のネットワークカメラ「Eufy SoloCam S340」も30%オフの17,490円と安い。