LEVEL∞、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』推奨ゲーミングPC

ユニットコムは6月1日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」シリーズにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

AMD Ryzen・Radeonパーツを採用して高い性能を実現し、ユニットコムが独自に動作検証を行ったゲーミングPC製品。滅びの道を辿りつつあるアズラルとビュリオンという二つの国が舞台で、環境の荒廃で絶滅の危機に瀕するモンスターにリオレウスと絆で結ばれたライダーが対峙する。

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OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：244,800円

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