ユニットコムは6月5日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における新製品として、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Ryzen・Radeon搭載『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨ゲーミングPC

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の動作をユニットコムが独自に確認した推奨ゲーミングPC製品。RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスの搭載で高い性能を実現した点が特徴で、前作から11ヵ月後の世界を舞台にメキシコ、オーストラリア大陸を巡るサムの新たな旅を快適に楽しめるとしている。

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OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：264,800円

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