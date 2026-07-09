アーク、バイヤー厳選アイテムが7日間限定で販売される「ライトニングウィーク 2026」

アークは7月9日、アークオンラインストアで「アーク ライトニングウィーク 2026」を開始した。実施期間は7月15日（水）23:59まで。
年に一度、バイヤー厳選アイテムを7日間限定で驚きの価格に設定するというセール施策。加えてアークハイブBTOゲーミングPCが通常価格から最大50,000円引きになり、メーカー製ノートPCも台数限定で最大34%割引を適用中。各種ゲーミングデバイスなども幅広くラインナップする。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
「攻殻機動隊」新作アニメ記念、DynabookがXキャンペーン - 限定300台の攻殻機動隊コラボPCも販売中
FRONTIER初開催の「ファンタスティックモール26」、数時間でほぼ完売 - 次回は来月26日
マウスコンピューターの「DAIV」が10周年、特別クーポンなど記念キャンペーン
クラウドゲーミング「GeForce NOW」でサマーセール開催中！ 12カ月プランが最大35%オフの大幅値下げ
FRONTIERが「ボーナス」セール開催、コスパから究極性能まで18機種のPCを特価販売
PCメーカーやパーツメーカー、ショップなどが開催するお得なキャンペーンやイベントに関する情報を集約しています。