アークは7月9日、アークオンラインストアで「アーク ライトニングウィーク 2026」を開始した。実施期間は7月15日（水）23:59まで。

  • アーク、バイヤー厳選アイテムが7日間限定で販売される「ライトニングウィーク 2026」

    アーク、バイヤー厳選アイテムが7日間限定で販売される「ライトニングウィーク 2026」

年に一度、バイヤー厳選アイテムを7日間限定で驚きの価格に設定するというセール施策。加えてアークハイブBTOゲーミングPCが通常価格から最大50,000円引きになり、メーカー製ノートPCも台数限定で最大34%割引を適用中。各種ゲーミングデバイスなども幅広くラインナップする。